Türkiye ile Pakistan ortak füze üretecek

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu’yu ziyaret eden Orgeneral İrfan Özsert ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki askeri işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki taraf, teknoloji geliştirme ve temel kabiliyet değişimlerine odaklanan ortak çalışma grupları aracılığıyla mevcut ortaklığı daha da ileriye götürme konusunda mutabık kaldılar.

Değişim programı uygulanacak

Pakistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre; görüşmede, her iki Hava Kuvvetleri için azami fayda sağlamak üzere Havadan Havaya Füze Teknolojisi değişim programının sürdürülmesi de ele alındı. Mevcut işbirliği düzeyini daha da pekiştirmek amacıyla her iki taraf da devletten devlete, şirketten şirkete, askerli makamlar arasında ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ve Pakistan, savunma sanayii alanındaki iş birliğini her geçen gün artırıyor. ASFAT A.Ş. ana yükleniciliğinde halihazırda Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti’nin inşa faaliyetleri devam ediyor. İlk gemi PNS BABUR, kısa süre önce teslim edildi.