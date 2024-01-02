Türkiye kaya gazı için yatırıma hazırlanıyor

Mehmet KAYA

Türkiye’nin kaya gazı rezervinin yaklaşık 14 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde 679 milyar metreküp olduğu ve 2024’te bu alanda yoğun yatırımların olabileceği belirtildi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) daha önce yayınladığı “Kaya Gazının Küresel Enerji Piyasalarındaki Yeri ve Türkiye’deki Geleceği” Raporunda özellikle Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun bir kaya gazı bulunduğunu belirtmişti. Bu iki bölgede teknik olarak çıkarılabilir yaklaşık 679 milyar metreküp kaya gazı ve 4.7 milyar varil kaya petrolü bulunduğu kaydediliyor.

TPAO’nun önceliği Karadeniz gazına ve Gabar petrolüne vermesi nedeniyle kaya gazı çalışmalarının yavaşladığı ancak gelecek dönemde gazı faaliyetlerinin de hızlanacağı vurgulandı. Kaya gazının bulunması ve işletmeye alınmasının diğer hidrokarbonlara göre daha maliyetli olduğu belirtiliyor.

Bu alanda yeni çalışmaların yapılması yönünde eylem Cumhurbaşkanlığı programına da girmişti. Programa göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılında 2 yeni kaya gazı sondaj kuyusu açacak.

4T Platformu Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, Türkiye’nin kaya gazı üretimine yönelik yaptığı değerlendirmede “Türkiye bugün sahip olduğu teknolojik donanımla bu gazı çıkarabilecek kabiliyette bir ülke. Gazın açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay kırılmalar yapılarak yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek bu gaz çıkarılabiliyor. Hüseyin altında 4-5 1000 metre derinlikte bulunuyor” dedi.