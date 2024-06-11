Türkiye Tasarım Vakfı, Avrupa’da tasarıma yön verecek

Brüksel’de 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen BEDA Genel Kurulu ve Design Forum, "Cool Europe - by Design" temasıyla tasarım dünyasını bir araya getirdi. Türkiye Tasarım Vakfı, 31 Mayıs'ta gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci'nin BEDA Yönetim Kuruluna seçilmesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Tasarım Vakfı, Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği (Bureau of European Design Associations (BEDA) Yönetim Kurulu’na girme başarısı göstererek, Avrupa'da tasarım politikaları üzerinde etkin rol üstlenerek, karar merci statüsüne yükseldi. Türkiye Tasarım Vakfı’nın, BEDA’daki yeni rolü, vakfın daha önce başlattığı çeşitli inisiyatifleri ve projeleri Avrupa düzeyinde tanıtma fırsatı da olarak da büyük önem taşıyor. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, 2024-2026 döneminde BEDA Yönetim Kurulu’nda yer alarak, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek.

Yaratıcılığımızı Avrupa'da geniş kitlelere sunacağız

Avrupa’nın tasarım alanındaki en büyük birlikleri arasında yer alan BEDA Yönetim Kurulu’nda Türkiye’den bir temsilcinin yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten, TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, “BEDA Avrupa Birliği'nin tasarım politikaları üzerinde derin bir etkiye sahip. Tasarım alanındaki uygulamalarda dağıtılacak hibeler ile desteklenecek projeler gibi kritik konularda yön verici. Türkiye Tasarım Vakfı olarak, BEDA'nın prestijli ağına katılmamız, bizi Avrupa'da tasarım odaklı bir düşünce kuruluşu olarak konumlandırırken aynı zamanda Avrupa’da tasarıma yön verme yetkisi olan vakıf olarak da ön plana çıkartıyor. TTV’nin Avrupa çapında tanınmasına katkı sağlayacak bu üyelik, aynı zamanda Türkiye'nin tasarıma yön veren fikir üreticisi ve uygulayıcısı olarak konumunu güçlendirecektir” diye konuştu.

Türkiye Tasarım Vakfı, bu yeni dönemde, Avrupa'nın tasarım haritasında Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmayı ve Türk tasarımcılarının yaratıcılıklarını Avrupa'da daha geniş bir kitleye sunmayı hedefliyor.