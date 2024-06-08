Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor: Uçuş öncesi açıklama

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunun Türkiye'nin uzay araştırmalarını bir sonraki aşamaya taşıyacağını ve gelecek nesillere ilham vereceğini söyledi.

Kendisinin de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic şirketinin X hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in uçuş öncesi düşüncelerini aktardığı bir video mesaja yer verildi.

Mesajında Atasever, kostümlü provanın da tamamlandığını belirterek bugün uzaya uçacaklarını belirtti.

"Galactic 07" ekibinin bir üyesi olarak 7 deney gerçekleştireceğinin bilgisini veren Atasever, "Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak ve umarım gelecek nesillere ışık tutacak, ilham verecek" değerlendirmesinde bulundu.