Tuzla az önce deprem mi oldu? Tuzla Pendik son depremler (AFAD) konusu araştırılıyor. Anadolu Yakası’nda yakalanan ufak çaplı sarsıntı endişeye yol açarken vatandaşlar konunun da detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi en çok ziyaret edilen siteler oldu.

TUZLA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

EVET. 3 Aralık 2025 akşamı İstanbul’un Tuzla ilçesinde hafif şiddette bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23.36’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.2, derinliği ise 8.5 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda merak ve endişeye yol açtı ancak herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer, depremlerin bölgenin doğal sismik hareketliliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

TUZLA PENDİK SON DEPREMLER (AFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde düşük büyüklükte bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 23:36:46'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 1.9 (ML) olarak ölçüldü.

Depremin derinliği yaklaşık 10.78 kilometre olarak belirlendi. Tuzla ve çevre ilçelerde hissedilip hissedilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, düşük büyüklüğü nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD, sarsıntının ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. İstanbul'da büyük ölçekli ve yıkıcı bir sarsıntı yaşanmadığı teyit edildi.