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Tuzla'da Piyade Okulu'nda yangın çıktı: Yangına müdahale devam ediyor

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Tuzla'da Piyade Okulu'nda yangın çıktı: Yangına müdahale devam ediyor
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Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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