Ülker ailesinin mutlu günü
Betül ve Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker ve You An Li ve Toshio Takasu’nun kızı Ayako Takasu dünya evine girdi.
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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, nişanlısı Ayako Takasu ile dün akşam düzenlenen sade bir törenle evlendiler.
Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da tanınmış isimler katıldı
Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti..