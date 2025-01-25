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Uludağ'da otel yangını ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bursa Uludağ'da bir otelin baca dumanının odaya sirayet etmesi üzerine itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Merkezi
İHA
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Uludağ'da otel yangını ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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