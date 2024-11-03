Ünlü restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu

Restoran zinciri TGI Fridays, uzun süren mali zorluklar ve İngiltere merkezli Hostmore ile başarısız bir anlaşmanın ardından ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu. Teksas Kuzey Bölgesi'nde yapılan başvuruda, şirketin varlık ve borçlarının 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

TriArtisan Capital Advisors'a ait olan TGI Fridays, 1965 yılında New York Manhattan'da açılan ilk barından bu yana ABD’de popüler bir yemek zinciri olarak hizmet veriyor.

Şirket, ABD genelindeki 39 "Thank God it’s Friday!" adlı restoranında operasyonların devam ettiğini ve bu restoranlar için finansman desteği sağlandığını duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Rohit Manocha, “Mali zorluklarımızın ana nedeni COVID-19 ve sermaye yapımızdır. Bu yeniden yapılandırma, restoranlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacak bir kurumsal altyapı sunacak” dedi.

Eylül ayında, İngiliz restoran işletmecisi Hostmore, TGI Fridays’i satın alma planlarını iptal etti. Hostmore, TGI Fridays’i İngiltere'de Thursdays (UK) birimi üzerinden işletiyordu. Bu kararın ardından şirketin hisseleri yüzde 90 düşerken, aşırı borç nedeniyle yönetimine kayyum atanması gündeme geldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre, ekim ayında Thursdays (UK) kayyumları, İngiltere’deki 35 TGI Fridays restoranının kapandığını ve 1.012 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Yapılan iflas açıklamasının ardından, Dallas merkezli zincir ABD ve yurt dışındaki tüm franchise şubelerinde operasyonların normal şekilde süreceğini duyurdu.

Marka ve fikri mülkiyet haklarının sahibi olan TGI Fridays Franchisor, TGI Fridays’i 41 ülkede 56 farklı bayiye lisanslamış durumda. Şirket, bu bayilerin bağımsız olarak sahiplenildiğini ve iflas sürecinden etkilenmeyeceklerini belirtti.