Utanç davasında karar çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel'in kızları H.K.G.’yi 6 yaşında Kadir İstekli ile evlendirmesi ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına yönelik 'utanç davasının' 7. duruşması Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi Anadolu Adliyesi önünde kadın dernekleri ve platformları ile siyasi partiler bir araya geldi. “Çocuk istismarı aklanamaz”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları atan kadınlar, “Kutsal aile suç mahali”, “İstismara ortak olanlardan hesap soracağız”, “Tarikatlar istismar ediyor, devlet aklıyor” ve “Çocukların hayatı tarikatların inisiyatifine bırakılamaz” pankartları açtılar.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma sonunda mahkeme heyeti, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan anne Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in kızları H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair yayınlanan haberlerin ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamedeki bilgilere göre, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile “imam nikahıyla evlendirdi.” İfadesinde yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığını anlatan H.K.G., 2020 Aralık ayında hukuk mücadelesini başlattı. H.K.G., daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında koruma altına alındı. Adli Tıp Kurumu, H.K.G.’nin, yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlamalarıyla 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

H.K.G.’nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 31 Ocak’ta görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, duruşmanın basına kapalı devam etmesine ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi.