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Van Valiliği'nden açıklama geldi : O bölgeye girişler 15 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği tarafından Başkale ilçesindeki bazı alanlar, “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek 15 gün süreyle girilmesi yasaklandı.

Haber Merkezi
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Van Valiliği'nden açıklama geldi : O bölgeye girişler 15 gün süreyle yasaklandı
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Van Valiliği, Başkale ilçesindeki bazı bölgeleri "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan etti. Bu alanlara 15 gün boyunca girişler yasaklandı.

Valilik duyurdu!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Başkale ilçesi Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı bölgesi ile koordinatları valilik internet sitesinde paylaşılan bölgeler, Van Valiliğince 3 Ekim 2024 (Dâhil) - 17 Ekim 2024 (Dâhil) tarihleri arasında 15 gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir.

Yasağa uymayanalar hakkında cezai işlem uygulanacak

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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