Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Saray ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 07:53'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.