Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama
Van, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07:53'te 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Saray ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 07:53'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.