Van'ın Özalp ilçesinde sele kapılan minibüs devrildi: 3 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılarak devrilen minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam 23.55 sularında Özalp-Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İbrahim Torun yönetimindeki 33 ATP 799 plakalı minibüs sel sularına kapılarak yoldan çıkıp devrildi. Minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.