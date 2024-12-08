Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Esad rejimini övücü sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" denildi.