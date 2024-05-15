Vekilin galoşu gündem oldu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, memleketinde bazı ilçelerde yaşanan don olayını yerinde inceledi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile patates, bezelye ekimi yapılan tarlalarda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Özkaya’nın, tarlada ayağına giydiği galoş gündem oldu.

Özkaya’ya eşlik eden Tarım İl Müdürü Özkan Parlak’ın çizme, çiftçi ve köylülerin ise ayakkabı giydikleri görüldü. Çamur olmayan tarladaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, “Rabbim çiftçilerimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Özkayai geçen yıl Afyonkarahisar’da 130 bin dekarda patates ekilirken, bu yıl 200 bin dekar ekildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Patateste don zarar vermiş, erken dönem olduğu için çiftçilerimiz gübrelemeye devam ederse kaldığı yerden devam edecek. Çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin zirai don nedeniyle yaşadığı ve yaşayacağı sorunların çözümü için gereken girişimleri yapıyoruz.”