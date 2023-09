Vergisiz telefon şartları neler, açıköğretim için geçerli mi?

Hükümetin üzerinde çalıştığı üniversite öğrencilerine ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı, yaklaşık 7 milyon öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Yerli üretim modelleri kapsaması beklenirken uygulamadan kimler nasıl faydalanabilecek? Hangi markaları kapsıyor? Vergisiz telefon ve bilgisayardan Açıköğretim öğrencileri dahil tüm üniversite öğrencileri faydalanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirime dahil olduklarını belirtti.

Bakan Kacır şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz." açıklamasını yapmıştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını belirtti.

Hangi markalar uygulama içinde yer alacak?

Samsung Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

Reeder S19 Max Pro S- S23 Pro Max- S19 Max Pro- S19 Max

Realme C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

TCL 20 SE, 20 E, L7,

Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO A15, Reno 5 Lite,

Casper VIA X30 Plus, VIA M30 Plus,

Vivo Y11s, Y21s, Y53s

Tecno Mobile Camon 16.

General Mobile 21, Phoenix 5G, 24 Pro, GM 23

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.