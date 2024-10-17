Vural Çelik neden öldü? Avrupa Yakası Kubilay hastalığı nedir?

Vural Çelik neden öldü? Birçok projede yer alsa da Avrupa Yakası dizisi ile tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Çelik'in ölmesi hem sanat camiasını hem de dizinin hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Peki Vural Çelik neden öldü, hastalığı nedir? İşte Vural Çelik biyografisi...

VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Vural Çelik’in ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun menajeri Rasim Özcan, oyuncunun şeker, kalp ve tansiyon gibi sağlık sorunları olduğunu belirtti. Özcan, "Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi," şeklinde konuştu. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin sonrasında tespit edilecek

AVRUPA YAKASI'NIN KUBİLAY'I VURAL ÇELİK HASTALIĞI NEDİR?

Espirili tavırlarıyla bilinen oyuncunun sağlık sorunları ve hastalığı henüz açıklanmadı. Sadece 2 gün öncesinde hastaneden video paylaşan Çelik, "Hastanede yattığım kadar dizi çekseydim şimdiye ev, araba çekmiştim. Range Rover almıştım. Bu halimle bile espri yapmaya çalışıyorum." demişti.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Çelik, kariyerine tiyatro ile başlamış ve birçok başarılı oyunda rol almıştır. Tiyatro dışında sinema ve dizi sektöründe de aktif olan oyuncu, özellikle komedi türündeki performanslarıyla tanınır. "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Sertaç" karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Vural Çelik, farklı projelerde yer almıştır.