Winner ceket nedir? Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı nedir? İşte winner ceketi giyenler...

Winner ceket nedir? Son günlerde siyasetin gündemini winner ceket süslüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu winner ceketi giydi. Peki winner ceket olayı nedir, işte winner ceketi giyenler listesi...

WİNNER CEKETİ NEDİR?

Winner ceketi, genellikle her renk olabilir ancak ekoseli olmak zorundadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çoğunlukla seçim zaferi sonrasında giydiği ekoseli ceket, bu nedenle sosyal medya gündeminde winner ceketi olarak bilinmektedir. Ceketin ünü sosyal medyayı aşmış, siyasetin gündemine kadar taşınmıştır.

EKREM İMAMOĞLU WİNNER CEKET OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Parti'sinin Genel Başkanı Özgür Özel'in de winner ceket giymesiyle başlayan tartışma, Özel'in Fatih Altaylı'nın YouTube programına katılmasıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Özel, kasıtlı olarak ceketi giymediği söylese de mesaj içerdiğini de espirili bir şekilde dile getirmişti. Özel ayrıca winner ceketi İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da giydiğini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın winner ceketi hakkında herhangi bir açıklaması bulunmuyor.