Yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul barajlarının doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 37.27 olarak ölçüldü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 83.03 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 10.83’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 47.75

• Büyükçekmece Barajı yüzde 23.54

• Darlık Barajı yüzde 52.2

• Istrancalar Barajı yüzde 33.17

• Kazandere Barajı yüzde 14.12

• Elmalı Barajı yüzde 83.03

• Ömerli Barajı yüzde 61.57

• Pabuçdere Barajı yüzde 10.83

• Sazlıdere Barajı yüzde 19.23

• Terkos Barajı yüzde 21.84