Yapımcı Burak Çelik, SHP Genel Başkanı oldu

SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı kaydedildi.

Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler, bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Erdal İnönü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."