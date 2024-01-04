Yargıda Can Atalay krizi: CHP, Ankara Tandoğan'da 'anayasa mitingi' düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, 14 Ocak'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda 'anayasa' mitingi yapılacağını açıkladı. Özel, "14 Ocak Pazar günü saat 13.00'de 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimiz, demokrasiye, anayasaya sahip çıkacağımız büyük miting için, vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz" dedi.

Olağanüstü toplantı çağrısı ve Tandoğan Meydanı'ndaki mitingin gerekçesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’ın serbest bırakılmayarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlal edilmesi olarak gösterildi.

Can Atalay hakkındaki karar neydi?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı.

“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.

Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.