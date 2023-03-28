Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Yargı alanında bir çok yeniliği beraberinde getiren düzenleme yasalaştı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Hükümlü annenin toplam cezasının 10 yıldan az olması gerekiyor. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek.

Ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili anlaşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu hale geldi. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alındı.

Uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin kapsamı da genişletildi. Sentetik uyuşturucu ve türevleri, ilgili madde kapsamına alınarak cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkartıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale geldi.

Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Artık hakim onayı olmadan haciz kararı gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkartıldı.