Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay Kararı

Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.

Daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Can Atalay hakkında aldığı hak mahrumiyeti kararına uymamış, kararı alan Yüksek Mahkeme Üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu.