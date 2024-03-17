Yarın (18 Mart) Kabine toplantısı var mı? Kabine gündeminde neler var?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde ne olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, yarın (18 Mart) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 18 Mart pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor.
Kabine gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması ön görülüyor.
Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Türkiye'nin Gazze diplomasisi ve öğretmen atamalarının da Kabine Toplantısı'nda yer alması bekleniyor.