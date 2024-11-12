Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası verilen Serdar Ortaç: 'Oyuna geldik'

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz gibi ünlülerin aralarında bulunduğu 23 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu.

Ssoruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Oyuna geldik"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye önünde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Serdar Ortaç, şunları söyledi:

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum. Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şeyde diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst, alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına bunlar gelecek."