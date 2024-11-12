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Ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil'in ifadesinden yeni ayrıntılar: 'Beni tehdit ettiler'

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ifadesinde "Canlı yayında olmasaydık zaten beni yaşatmazlardı. Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil'in ifadesinden yeni ayrıntılar: 'Beni tehdit ettiler'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomeni ve ünlü isimlerin de olduğu 23 kişi hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye getirilen 16 kişi savcılığa verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan göre, Erbil, bilmediği bir olayın içerisinde kendisini bulduğunu, kendisinin haberi olmadan reklamının yapılıp yayınlandığını iddia etti.

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"Beni tehdit ettiler"

Erbil, ifadesinin devamında "Canlı yayında olmasaydık zaten beni yaşatmazlardı. Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar. Değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile birlikte açılışa gitmiştik. Maddi manevi çıkarımız yoktur" dedi.

Erbil, "Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim" şeklinde konuştu.

Videoda yer almanın karşılığında herhangi bir para almadığını ifadesinde söyleyen Erbil, Ünal isimli bir şahsın 3 aydır kendisini arayarak 25 bin Euro karşılığında yayın teklifinde bulunduğunu ve iletişimi kestiğini söyledi.

Ünlü şovmen son olarak düzenli olarak ilaç kullandığını, almadığını taktirde komaya girdiğini ve hayati tehlikesinin olabileceğini ileri sürdü.

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