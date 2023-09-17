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Yassıada'da çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Yassıada açıklarında çarpışan iki geminin Ahırkapı'ya demirletildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi." ifadeleri kullanıldı.

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştıAhırkapı açıklarında iki gemi çarpıştıGündem

 