Dervişoğlu: Ekrem Bey’in kaçma şüphesi olsa en çok Tayyip Erdoğan’ın işine yarar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, tutuklama gerekçesi olarak gösterilen “kaçma şüphesine” tepki gösterdi.

"Sayın Erdoğan’ın 'Kaçsa da kurtulsam' diye bir temennisi vardır

Dervişoğlu, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kaçma şüphesiyle tutukluyor örneğin. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı, Sayın Tayyip Erdoğan'ın da rakibi. Böyle bir durumda zaten Ekrem Bey’in kaçma şüphesi söz konusu olsa, bu en çok Tayyip Erdoğan’ın işine yarar. Yani kaçsa da kurtulsam diye bir temennisi vardır zaten Sayın Erdoğan’ın” ifadelerini kullandı.

Tutukluluk sürecini “haksız uygulama” olarak nitelendiren Dervişoğlu, “Tutuklama bir tedbirdir. En zor şartta, en son alınacak bir tedbirdir. Bir insanın özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Cezaevi nakillerine ve kadın tutukluların yaşadığı zorluklara da değinen Dervişoğlu, “Bunları bir haksızlık olarak, zulüm olarak telakki ediyorum. Cezaevi nakillerinin ne anlama geldiğini, ne tür acılar yarattığını yakinen şahit olmuş birisi olarak söylüyorum” diye konuştu.

İddianame olmadan yürütülen süreci de eleştiren Dervişoğlu, “Gizli sanıkların beyanları üzerinden birtakım işlemler yapılıyor. Bir kısım tutukluların itirafçı olmaya zorlandıklarına dair duyumlar alıyoruz. Bu da çok kabul edilebilir değil,” dedi.

“Adalet zedelenirse toplumda zedelenmeyecek hiçbir müessese kalmaz” diyen Dervişoğlu, hükümete çağrıda bulundu: “Bu zulmü durdursunlar. Yapılması gereken budur.”

Ali Sukas’a yönelik suçlamalara da değinen Dervişoğlu, “Ali Sukas benim kardeşimdir. Hayatının her dönemine kefilim. Ona yöneltilmiş ithamların onun üzerine yapışabilmesi ihtimali dahi yoktur. Onun karakterinden kaynaklı özelliklerini de kamuoyuyla paylaşmakta fayda görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında cezaevi önünde karşılaştığı bir habere de atıf yapan Dervişoğlu, “Bir meczup, deli olduğu iddia edilen birisi Sayın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmış. Eğer tutuklamak için bir sistem meczupların ve delilerin peşinde koşuyorsa, bugün Silivri’de bunca akıllının tutuklanıp buraya doldurulması da doğal bir sonuçtur,” dedi.

MHP ile DEM Parti’nin bayramlaşma sırasında geçen “demli çay” diyaloguna ilişkin soruya ise Dervişoğlu, “Değerlendirmeye değer bulmuyorum. Yani kusura bakmayın. Kim ne içiyorsa içsin. Ben biliyorum onları neyle demlendiklerini" yanıtını verdi.