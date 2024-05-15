Yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye iki mevsimli iklim şartlarına gidiyor. Yazları aşırı sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçecek. Bahar ayları ortadan kalkacak. Marmara ve Karadeniz bölgesi bu bölgelerdeki sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece altında seyretmeye devam edecek. Nisan ayından 4-5 derece yüksek olması gereken Mayıs ayı sıcaklıkları Nisan ayından 4-5 derece düşük seyretti" dedi.

Yaz ne zaman gelecek?

Orhan Şen 'Yaz ne zaman gelecek?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 23 -24 dereceye kadar çıkacak. Yaz herhalde bu ayın sonuna doğru Mayıs ayının son haftasıyla Haziran ayında gelecek. Aşırı sıcak gelecek."