Yaz tatili erken mi geliyor? MEB'den gündem olan iddiaya cevap geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

İddialar, Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ereceği yönündeydi.

Ayrıca normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan "sosyal etkinlik haftası" ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçileceği de iddia edildi.

MEB iddiaları yalanladı

MEB, resmi sitesinde paylaştığı yazıda iddiaları yalanladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.