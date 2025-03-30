Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı: Liseler üç yıla düşürülecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konan 4+4+4 eğitim sisteminde değişikliğe gideceği iddiaları gündemde.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” açıklamasının ardından 4+4+4 sistemi yeniden tartışılmaya başlandı.

"Henüz kararlaştırılmış bir şey yok”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitim tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Tekin "Henüz kararlaştırılmış bir şey yok" dedi ve şunları kaydetti:

“Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu. Bir adım attığınızda bunun derslik, yatırım, öğretmen karşılığı gibi etkilediği alanlar var. ‘Eğitim süresinin 12 yıl olmasından dolayı ara eleman sorunu yaşanıyor’ diyorlar. Biz de sektörle yaptığımız toplantıda ‘O zaman buyurun tartışalım. Bundan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, beraber bulalım’ diye konuşmuştuk. Bu tartışılıyor kamuoyunda. Henüz kararlaştırılmış bir şey yok” dedi.