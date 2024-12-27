Yeneroğlu istifası sonrası Babacan'dan ilk açıklama! Canlı yayında helalleşti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü Tv'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Olgunlaşmış bir çalışmayı artık hayata geçirmeyle ilgili bir prensip kararı aldık"

Babacan, TBMM'de Saadet-Gelecek Grubu'nun düşmesinin ardından Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile DEVA Partisi arasında TBMM'de yeni bir grup kurmak için başlatılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Babacan, "Eylül ayından itibaren biz aslında diğer siyasi partilerle görüşmeye başladık. Öncelikle Saadet Partisi ile çalışmalarımız belli bir noktaya gelmişti. Daha sonra Gelecek Partisi ile çalışmalar belli bir aşamaya gelmişti. Salı günü, Nedim Yamalı'nın istifasından sonra zaten olgunlaşmış bir çalışmayı artık hayata geçirmeyle ilgili bir prensip kararı aldık. Yani dün üç genel başkan öğlen saatlerinde bir araya geldik. Sayın Davutoğlu ve Sayın Arıkan ve ben üçlü bir araya geldik. Zaten üzerinde epeydir çalıştığımız kadrolarımızın da üzerinde çalışıp bir çerçeve oluşturduğu bir modeli hayata geçirmeyle ilgili prensip kararı aldık." dedi.

"Henüz son noktayı koyup işi bağlamış değiliz"

Sözlerini sürdüren Babacan "Prensip kararı şu demektir, yani 'karar aldık bitti' demek değil. Yani prensipte dedik ki 'böyle bir model artık uygun.' Bu model üzerinde çalışmaya devam edelim kararı aldık. Henüz son noktayı koyup işi bağlamış değiliz. Heyetlerimiz bugün de bir araya geldiler, toplandılar. Bu önümüzdeki süreçte de bu toplantılar devam edecek. Bu çatı grup formülünü biraz ete kemiğe büründürmeye ilgili de bir çalışmaya devam edecek arkadaşlarımız. Bizim kendi partimiz içerisinde bazı iç süreçlerimiz var. Diğer partilerin kendi işlerinde yapmaları gereken istişare süreçleri var. Nihayetinde bu partilerin kendi iç süreçlerini tamamlayıp, dediğim noktaya getirip, ondan sonra dönüp nihayet kararları oluşturup ilerlememiz gerekiyor. Yani biz şu an itibariyle bu meseleye olumlu bakıyoruz ve Türkiye'ye yepyeni bir modeli, yepyeni bir iş birliği modelinde kazandırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Yeneroğlu'nun istifasına üzüldük"

Babacan, partisinden istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ilişkin "Bizler üzüldük kuşkusuz. Bütün partideki arkadaşlarımız derin bir üzüntü duyduk Mustafa Bey'in ayrılmasından. Mustafa Bey bizim kurucularımızdan ve gerçekten kuruluştan bu yana, partimizin kuruluşundan bu yana çok büyük emeği oldu, çok büyük katkıları oldu. Bizim partimize kuruldu kurulalı katkı veren de geceli gündüzü 5 yıldır çalışan bütün arkadaşlarımız da bizim için yeri çok önemlidir, kıymetlidir. Mustafa Bey özellikle mesele haksa, adaletse çok büyük hassasiyeti olan bir arkadaşımız. Ve bütün bu çalışmalarını da yoğun bir duyguyla yapan, duygu yoğunluğuyla sürekli çalışan bir arkadaşımız. Dolayısıyla üzüldük ama Mustafa Bey'in Türkiye'ye katkıları devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

" Yeneroğlu'na benim şahsi hakkım sonuna kadar helal olsun"

"Ülkemiz için çok kıymetlidir Mustafa Bey" diyen Babacan "Bizim dostluğumuz hep baki olur. Bundan sonraki süreçte de onunla irtibatımız devam eder. Ayrılma niyetini aralık ayının başında söylemişti. Daha sonra Meclis'in kapanmasıyla beraber zamanlamasına artık kendisi bu şekilde karar verdi. Meclis'in kapanıp tatile girmesiyle beraber de kararını duyurdu. Umarım ki kendisi için bir başka başlangıç olur, öyle diyeyim. Ama bizim dostluğumuz baki olacaktır. Ben buradan canlı yayında da bütün Türkiye'ye söyleyeyim ki Mustafa Yeneroğlu'na benim şahsi hakkım sonuna kadar helal olsun. Çok büyük katkısı var. Türkiye için büyük kıymettir Mustafa Bey. Biz partili olsun olmasın işini iyi bilen, iyi yapan herkese çok rahat irtibat kuruyoruz. Çok rahat onlarla çalışıyoruz. Partili olmasa da bizim şu anda çalışmalarımıza katkı veren çok insan var. Eminim ki biz de tüm Türkiye'de Mustafa Bey'in hak ve adalet odaklı çalışmalarından istifade etmeye devam ediyor." dedi.