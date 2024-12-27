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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayın daveti yaparak "Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç. Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?" dedi.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?
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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabı X'ten yanıt verdi.

"Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?"

Erdoğan'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu "Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim. Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten konuşmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsan, böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç. Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?" dedi. 

Erdoğan'a açık oturum çağrısında bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, Melih Gökçek ile yaptığı yayını hatırlarak Erdoğan'a canlı yayında açık oturum çağrısında bulundu.

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