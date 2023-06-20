Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının anlaşmasıyla yeni asgari ücretin belirlendiğini belirterek yeni asgari ücreti açıkladı.



Bakan Işıkhan, Asgari Ücret görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücreti hem işçiyi hem işvereni memnun edecek şekilde belirlemeye gayret ettiklerini belirtti.



Peki yapılan ara zamla birlikte yeni asgari ücret ne kadar oldu?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL olarak açıkladı.

* Asgari ücretin brütü 13 bin 414 lira oldu.

* 400 liralık işveren desteği 6 ay için 500 liraya çıkarıldı.

Peki yeni asgari ücret kaç dolara karşılık geliyor?



Şu anki 23.68 liralık dolar/TL kuruna göre yeni asgari ücret 481.5 dolara denk geliyor.



Asgari ücretin artmasıyla birlikte;

* Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 15.757 TL,

* Günlük SGK Borçlanma Tutarı 143 TL,

* Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL,

* Bağ-Kur primi 3.956 TL,

* İsteğe Bağlı 4.292 TL,

* GSS Primi 402 TL,

* Bağ-Kur ihya günlük 154,27 TL olarak değişti.