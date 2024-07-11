Yeni vergi yolda: Asgari kurumlar vergisi ne zaman Meclis'e gelecek?

Yeni vergilerin sıklıkla konuşulduğu hatta yer yer mizah malzemesi olduğu bugünlerde, yapay zekâ ile de “fake” vergi açıklamaları görülüyor. Ekonomi yönetiminin yeni vergi paketine alması beklenen asgari kurumlar vergisinin de Meclis tatile girmeden sunulması bekleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı sonlarında yaptığı açıklamada, çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisine çalıştıklarını ve “son aşamada olduklarını açıklamıştı.

Bakan Şimşek, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, “Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak" şeklinde konuşmuştu.

Yeni vergi paketinin Meclis’e kademeli olarak sunulacağı açıklanırken, asgari kurumlar vergisinin Meclis'e tatilden önce gelen ilk pakette yer alması bekleniyor.

1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışma süresi, belirsiz bir tarihe uzatılmıştı.

Meclis tatile gitmeden yürürlüğe girmesi beklenen asgari kurumlar vergisi nedir, hangi ülkelerde uygulanıyor?

Hangi ülkeler uyguluyor?

2021 yılında, Türkiye’nin de içinde olduğu 134 ülke, yeni bir küresel vergi anlaşması imzalamıştı. Yaklaşık üç yıl sonra, 2024 başından itibaren birçok gelişmiş ekonomide asgari kurumlar vergisi uygulanmaya başladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) teklifiyle hazırlanan anlaşmada, çok uluslu şirketlerden, kurumsal kârlarının en az yüzde 15’nin vergi alınması öngörüyor.

OECD hesaplamalarında, yıllık küresel vergi gelirlerinin yüzde 9 artması beklenirken, yaklaşık 150 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Güney Kore, Japonya, Kanada ve Norveç, düzenlemeyi 2024 itibarıyla uygulamaya başladı. Yıllık geliri 750 milyon euronun üzerinde olan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi almaya başladı.

Uygulama, vergi cennetlerine kaçan kısmı almayı umarken, yine vergi cenneti olarak bilinen İrlanda, Lüksemburg ve İsviçre gibi ülkeler de anlaşmaya imza atmıştı.

ABD de imza atmasına karşın henüz asgari kurumlar vergisini uygulamaya başlamadı.

Anlaşmaya göre alınmayan vergiler şirketlerin ana işletmelerinin olduğu ülkelerin vergi gelirlerine eklenebiliyor.

Türkiye’de kaç tane çok uluslu şirket var?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu açıklarken, bu şirketlerin ana işletmesinin yurt dışında olanlarının sayını da 2 bin 134 olarak aktarmıştı.