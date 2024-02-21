Yeniden görülen Gezi Davası'nda 3 ismin adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Gezi davasında, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.
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Gezi davasında Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı'nın, Yargıtay’ın 18 yıllık cezalarını bozmasının ardından yeniden yargılanmalarına bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulan karara uyarak Altınay, Ekmekçi ve Yapıcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.
Duruşma 22 Mayıs 2024, saat 11.10’a ertelendi.