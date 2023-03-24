Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katıldı, Erbakan adaylık sürecini bitirdi

Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Genel Başkan Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Parti Genel Merkezi önünde açıklamada bulunan Erbakan, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.