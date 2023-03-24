Yeniden Refah ve HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı kararı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

İttifak kararı öncesi Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Erbakan için saat 15.00 itibariyle verilen imza sayısı 54 bin 893'tü. İmza sürecinin 3. günü dolmak üzereyken, adayların 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

MHP'li Fetih Yıldız, "Cumhur İttifakı 4 parti olarak seçime katılıyor." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız." dedi.

Yapıcı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.