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'Yenidoğan Çetesi' davasında ara kararın açıklanması bekleniyor

'Yenidoğan Çetesi' davasına bugün devam edilecek. Mahkeme heyetinin bugün davaya ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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'Yenidoğan Çetesi' davasında ara kararın açıklanması bekleniyor
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Türkiye’nin gündemini sarsan ve vicdanları yaralayan 'Yenidoğan Çetesi' davasında 22'si tutuklu, toplam 47 sanığın yargılandığı süreçte dün önemli bir aşama kaydedildi. Mahkemede 22 tutuklu ve 25 tutuksuz sanığın savunmaları alınırken, müştekiler de beyanlarını sundu.

Yaklaşık 7 saat süren duruşmada, müştekilerin ifadeleri ve cumhuriyet savcısının mütalaası tamamlandı. Ancak sanık avukatlarının beyanlarına geçilemediği için duruşma bugüne ertelendi.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, sanık avukatlarının ifadelerinin ardından davaya ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor. Bu karar, Türkiye kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede neler var?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

 

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