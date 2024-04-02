Yerel seçimin ‘ilk’leri ve ‘en’leri

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, ‘ilk’leri ve ‘en’leri belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin "en genç belediye başkanı" Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.

Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, ipi göğüsleyen "en yaşlı" isim olarak kayıtlara geçti.

Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin de "en uzun dönem" görev yapan kadın başkanlar oldu.

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Siirt'te Sofya Alağaş, Ağrı'da Hazal Aras, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Batman'da Gülüstan Sönük, belediye başkanlığına seçilen kadınlar olarak öne çıktı.

Tüm iller arasında "en yüksek oy"u, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ise "en yüksek oy oranı"na, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı. Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 ile yurt genelinde "en yüksek oy" oranını yakaladı. 31 Mart'ın "en düşük oy" oranıyla seçilen ismi ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.

En çok adayın yarıştığı şehir İstanbul olurken, en uzun oy pusulası da 97 santimetreyle bu ilde, en kısa oy pusulası ise 4,5 santimetreyle tek adayın seçime girdiği Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde kullanıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçelerinde belediye başkanlığını kazanan "en genç" adaylar da dikkati çekti.

İstanbul Tuzla'da ipi göğüsleyen 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, Ankara Çankaya'da kazanan 1993 doğumlu Hüseyin Can Güner, İzmir Çeşme'de birinci olan 1991 doğumlu Lal Denizli ile Narlıdere'de kazanan 1991 doğumlu Erman Uzun, 3 büyükşehirdeki "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.

Güç Birliği Partisi, seçimlere yalnızca Bolu Mudurnu'da girdi. Partinin, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.