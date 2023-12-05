Yerlikaya'dan TikTok açıklaması: Müstehcen içerik paylaşan 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

- Terör örgütü PKK'ya yönelik 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi.

- 180 günde PKK/KCK'ya yönelik bin 973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi.

- Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

- 3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı.

- 1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi.

- Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı. Altını çizmek istediğim bir başka konu ise sosyal medya platformu olan TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticiler hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13’ü tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.