Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.
Sabah saatlerinde gözaltına alıp, emniyete götürülüp ifade işlemlerini tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen ünlü oyuncu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykota destek verenler hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında sosyal medyada boykota destek veren 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. Gözaltına alınanlar emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.