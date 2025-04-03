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Trump’ın gümrük vergileri piyasaları salladı

Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri dünyada yeni bir belirsizlik yaratırken, piyasalarda da dalgalanma sürüyor. Gümrük vergileri nedeniyle küresel ticarette oluşacak etkilerden dolayı dolar sert gerilerken, altın ve gümüş gibi güvenli limanlarda da düşüş etkili oluyor.

Haber Merkezi
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Trump’ın gümrük vergileri piyasaları salladı
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HABER MERKEZİ / İSTANBUL

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde vaatleri arasına yer alan “ABD’yi yeniden büyük yapmak” için korumacılığı artırarak açıkladığı gümrük vergileriyle piyasaları karıştırmaya devam ediyor.

Trump, kategorilere ayırarak ülkelere yönelik gümrük vergilerinin oranlarını açıkladı.

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Küresel ticarette ve ABD ekonomisinde etkili olması beklenen gümrük vergilerinin etkisi piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu.

Dolar değer kaybediyor

Dolar endeksi yüzde 2’den fazla gerilerken, önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki günde 101 seviyesinin altına kadar geriledi. Wall Street açılışına yakın (TSİ 16:45) 101,20 civarında işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik beklentilerinde bu yıl dördüncü indirim olasılığını yüzde 50 olarak fiyatlıyor.

Dolar, sert gerilemesini Euro karşısında da sürdürürken, parite ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,1146’ya kadar yükseldi.

Dolar/TL’de de sınırlı gerilemeyle 37,83’e kadar indi. Gün sonuna doğru 37,94 seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve gümüş sert düştü

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte sert düşüş görüldü. Ons altın son günlerde gördüğü rekor seviyelerden yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek 3.054 dolardan işlem gördü.

Gümüşte ise oynaklık çok daha yüksek olurken, yüzde 6’ya yakın düşen ons gümüş fiyatı 32 doların altına sarktı.

Bitcoin de TSİ 17:00’de yüzde 4 seviyesinde düşüşle 82 bin 250 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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