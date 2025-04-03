2. Dünya Ticaret Savaşı fiilen başladı: Türkiye için fırsat!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da dünyadaki ülkelere uygulayacakları gümrük vergilerini açıkladı. Trump’ın açıkladığı vergilerde gözler hemen Türkiye’yi aradı. Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 20 oranları görülürken, Türkiye’ye yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağı görüldü.

Dünyadan, ülkelerden ve liderlerden yoğun tepkiler alan gümrük vergileri oranları, bir ticaret savaşı başlatırken, Trump’ın da ilan ettiği şekilde “2. Dünya Ticaret Savaşı” olarak yorumlanıyor.

Dünya refahına etki etmesi beklenen oranların, mütekabiliyet yani “karşılıklı olma durumu” anlamına gelen diplomatik terimle yeni hamleler de yaratabileceği düşünülüyor. Bunlara Trump’ın da yeni karşılıklar vermesiyle belirsizlikler dünya ticareti ve piyasaların üzerine yeniden doğuyor.

Konunun uzmanlarına, Türkiye’nin bu durumda nasıl etkileneceğini ve neler yapması gerektiğini sorduk. Sonda söylenecek olanı başta söyleyerek: Aslında bu durum konuşmak için henüz erken olsa da Türkiye için bir fırsat doğurabilir! Ama nasıl?

"Hayat pahalılığı yaratacak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Batı, Trump'ın gümrük vergileri için şu yorumu yaptı:

"Trump, ABD için yeni ithalat vergileri getirdi. Bu vergiler, ithal edilen ürünler üzerine ek bir fiyat artışı anlamındadır. Bu, tüketici fiyatlarını yükseltecek ve dolayısıyla da hayat pahalılığı yaratacak. Sanıyorum Trump bu kararıyla yerli üretimi öncelemek istiyor. Bu düşüncesinin ne ölçüde işe yaradığını zaman gösterecek."

Batı, Türkiye'ye yönelik vergi oranlarının "görece" düşük olmasına yönelik ise "Türkiye’ye getirilen vergi diğer ülkelere nazaran İngiltere’yle birlikte en düşük orana sahip. Bunu kötü durumun içinde olumlu mu yorumlamak lazım? Bunu cevaplamak için şimdilik erken. Ancak şu sorunu belirtmekte fayda var; Türkiye, 2023 yılında ABD’ye 862 milyon dolarlık otomotiv yedek parça ihracatı yaptı. 2024 yılında ise 1 milyar 37 milyon dolar seviyelerinde otomotiv yedek parça ihracatı yaptı. Getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi 2024 yılı ihracat rakamlarını aratacak diye tahmin ediyorum. Benzer tehlike Avrupa için de söz konusu" dedi.

"ABD'yi parayı ticaretle geri çağırıyor"

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı Hakan Uçak, bu durumun gelir adaletsizliğini artıracağını söyleyerek söze girerken, ABD’nin yatırımlarının yurt dışında gitmesini engelleme hamlesinde eskiden uyguladığı finans yoluyla yaptığı parayı geri çağırma yöntemini şimdi ticarette uyguladığını belirtti.

ABD’nin mevcut durumdaki kendi aldığı ve ödediği vergileri gözeterek yüzde 34 oran getirdiği Çin ya da yüzde 20 AB mallarının artık daha pahalı olacağını söyledi.

Japonya, Vietnam ya da Tayvan gibi ülkelerle pandemide yaşanan çip krizini hatırlatan Uçak, yaşanan teknoloji ya da otomotiv üretim sorunlarının da bir anlamda korumacılık yarattığına vurgu yaptı.

“Türkiye için fırsat!”

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı Hakan Uçak, yüzde 10 vergi oranının Türkiye için bir fırsat olduğunu söylerken, özellikle ihracatta pahalı kalan sektörler için bir “koridor” açabileceğini belirtti.

“Önemli olan doğru analiz ve doğru strateji” diyen Uçak, tekstil gibi sektörlerin Mısır’a kaymasında devalüasyonun yarattığı farkın tam anlamıyla artıya geçmese de kapanabileceğini belirtirken, otomotiv gibi Türkiye’nin güçlü olduğu alanlarda da üretim üslerinin yeni merkezi olabileceğine işaret etti.

Ürünlerin gümrük vergilerinde “menşei” olarak Türkiye’nin avantajlı konuma gelmesiyle AB, Çin gibi ülkelerin markalarının Türkiye üretimine yönelebileceğini söyledi.

Türkiye’nin yüzde 10 oranının hem yerli üretim hem de yatırım çekme açısından fırsat olduğunu yineleyen Uçak, fiyat avantajının doğru hesaplanmasıyla birçok dev markanın da maliyet hesaplarıyla Türkiye’ye yönelebileceğini belirtti.

Ülkeler karşılık verir mi?

Mütekabiliyet (karşılık) yasasına göre Çin ya da AB’nin ABD’ye nasıl karşılık vereceğinin de öne çıktığını söyleyen Hakan Uçak, benzer vergi oranlarını gelmesiyle Trump’ın da bir “iş insanı” mantığıyla hareket edebileceğini söyledi.