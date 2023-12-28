Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? (Pazartesi okul var mı?)
Yılın son haftasında tatil gündemi merakla araştırılıyor. Özellikle yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu çalışanların ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, yılbaşı tatili resmi tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi? İşte yılbaşı tatil takvimine ilişkin tüm bilgiler...
Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatili takvimini araştırıyor. Yeni yıl heyecanı başlarken, tatil planlarına yön verecek olanlar da yılbaşı tatili tarihlerine odaklandı. Tatil takvimine göre yılbaşı bu sene pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk gelecek.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil olmayacak. Peki, 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
2024 resmi tatil takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı