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Yine Diyarbakır, yine yürekler ağızda: Bu kez de 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayıp

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde henüz sır perdesi aralanamamışken yine aynı kentten bir kayıp haberi daha geldi. Diyarbakır'da bu kez 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayboldu.

Haber Merkezi
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Yine Diyarbakır, yine yürekler ağızda: Bu kez de 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayıp
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta evden çıkarak Kur'an kursuna giden Narin Güran kaybolmuş; 8 yaşındaki Narin'in cesedi 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulunmuştu.

Tüm Türkiye'nin kanını donduran cinayette sır perdesi henüz aralanmamışken yine Diyarbakır'dan korkutan bir haber geldi. Bu sefer, 9 yaşındaki Rümeysa Sert kayboldu.

24 Eylül'de saat 12:00 civarında kaybolan Rümeysa en son Huzurevleri ile Diclekent’in buluştuğu bölgede görüldü. Rümeysa'nın ailesi, görenlerin veya bilgi sahibi olanların yetkililere ulaşmalarını istiyor.

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