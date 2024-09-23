Son dakika! Bakan Tunç açıkladı: Narin cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elimizde bir takım kamera görüntüleri var" dedi.

Kamera kayıtlarının incelendiğini, soruşturmanın sürdüğünü bildiren Bakan Tunç, "Kamuoyuna yansımamış bilgiler var" dedi.

"Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor"

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli.

Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Bir takım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor. . 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Narin evladımızın katil ya da katilleri kısa sürede tespit edilecek çok uzun sürmez.

"Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak"

Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak.

Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

Ayşenur Eygi kardeşimiz İsrailli askerler tarafından hunharca şehit edildi. Onun hakkını hukukunu koruyacağız. Otopsi raporunu Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri sunacağız."

Soruşturma ne durumda?

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile yenge Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilenTavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

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