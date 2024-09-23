Narin Güran cinayetinde son gelişme! Birbirleriyle görüşmelerine izin verilmiyor

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ifadesini üç kez değiştirdi. Cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen amca Salim Güran’ın kendisini eve çağırdığını söyleyen Bahtiyar, evde Narin’in cansız bedenini gördüğünü iddia ederek, "Cesedi alıp ahıra götürdüm ve pencereden içeri soktum" dedi.

Kameralı odalarda tutuluyorlar

Köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeniden DNA incelemesi yaptı. Öte yandan amcalar Salim ve Fuat, anne Yüksel, ağabey Enes, yenge Hediye ve komşu Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın kameralı özel odalarda tutulduğu; birbirleriyle ve dışarıdaki diğer aile bireyleriyle görüşmelerine izin verilmediği bildirildi. Ayrıca zanlıların odalarına sayım ve yemek ihtiyacı için giren infaz koruma memurlarının da özel seçildiği, tümünde ses kaydı alabilen yaka kamerası olduğu öğrenildi.