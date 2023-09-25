YKS ek tercih sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.