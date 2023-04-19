YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

2023 YKS sınav takvimi belli oldu. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor.

YKS sınav yerleri açıklandı mı?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

2023 YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

* 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

* 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

* Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.